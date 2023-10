Juventus-Torino | Juric crolla in diretta | l’allenatore quasi in lacrime

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il derby divalido per l’8ª giornata del campionato si è concluso sul risultato di 2-0 a favore della. La squadra di Massimiliano Allegri si è confermata superiore ed è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. Dopo lo 0-0 del primo tempo, la gara si è sbloccata nella ripresa con il vantaggio di Gatti e il raddoppio di Milik. Nel post-partita il tecnico Ivansi è presentato ai giornalisti visibilmente amareggiato. “Per i tifosi è un dispiacere enorme. Due anni e mezzo che sono ae non sono riuscito a regalargli una gioia”, le parole del tecnicoin. “La squadra ha approcciato bene la partita, eravamo concentrati. Sui piazzati non abbiamo fatto bene. Grandissimo rammarico. Abbiamo fatto la partita giusta nel primo tempo togliendo tutti ...