Juventus-Torino 2-0 | Juric sconsolato | “Mi dispiace tanto per i tifosi | mi aspetto di più”

(Di sabato 7 ottobre 2023) “La squadra ha approcciato molto bene la partita, ha attaccato nella maniera giusta, non subiva ed era molto concentrata. Nel secondo tempo non abbiamo fatto bene sui piazzati, c’è grandissimo rammarico sicuramente”. Lo ha detto l’allenatore del, Ivandopo la sconfitta nel derby della Mole contro la: “La squadra ha fatto la partita giusta nel primo tempo, ha fatto quello che doveva, abbiamo tolto tutti i punti di riferimento creando anche situazioni pericolosi. La ripresa si è aperta con il loro gol, poi al secondo calcio d’angolo c’è stato un altro gol. Poi è normale che la Juve si chiude, aspetta e diventa molto dura. La partita è stata preparata ed è stata fatta come volevamo, non mi aspettavo di prendere gol così. Il primo calcio d’angolo è stato regalato in modo abbastanza clamoroso”. E ancora: “Mi ...

Ilnon riesce a vincere contro la. Gatti e Milik regalano i tre punti ai bianconeri . Dispiacere per Ivan Juric che nel post partita si presenta ai microfoni visibilmente amareggiato. Ma ...... pagelle Juve -Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve evalido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.: Szczesny 6, Gatti 7, Bremer 7, Danilo 6.5; Weah ...

FINALE Juve-Torino 2-0: i gol di Gatti e Milik decidono il Derby della Mole La Gazzetta dello Sport

Gol di Gatti in Juventus-Torino, il Var convalida dopo 4 minuti: cosa è successo la Repubblica

Arkadiusz Milik of Juventus FC celebrates after coring a goal as Duvan Zapata of Torino FC looks dejected during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.La Juventus torna alla vittoria nel derby e condanna il Torino, in crisi con due punti nelle ultime 4 partite. Primo tempo senza grandi occasioni, sulla falsariga di ...