Juventus Femminile | Montemurro | “Il Milan ha una bella idea di calcio”

Milan-Juventus : biglietti in vendita per la 3ª giornata di Serie A Femminile al PUMA House of Football. Ecco le info

10' - Calcio d'angolo per la Juve battuto da Boattin. 7' - Prima vera occasione del match per le rossonere. Laurent tira da fuori area cercando di sorprendere Magnin ma ...19.02 - Calcio d'inizio al Vismara. Prima palla giocata dalla Juventus Women 18.30 - La Juventus Women è in camppo per il riscaldamento. Ecco le immagini dal profilo X ufficiale ...