Juventus | Elkann | è anno zero | club riparte da basi più reali

“Quest’anno, la stagione 2023-2024, da una parte celebra i 100 di legame della mia famiglia con la Juventus , ma è anche un anno zero, in cui la ...

Lo ha detto il ceo di Exor, John, parlando dellaall'indomani dell'approvazione dei conti e del via libera del board alle linee guida per l'aumento di capitale da 200 milioni di euro. ...Per la, aggiunge, 'tutte le partite che ha in campionato e in Coppa italia e' importante poterle giocare al meglio delle sue potenzialità. È un campionato aperto, lo si vede, il che ...

Elkann rilancia: "Con l'aumento di capitale la Juve progetta un futuro forte" - Sportmediaset Sport Mediaset

Juventus, John Elkann esce allo scoperto su scudetto, derby e Pogba Virgilio Sport

Con l'aumento di capitale annunciato ieri emergono clamorose le contraddizioni delle condanne della Giustizia Sportiva a un club che ha finanziato il calcio italiano ...Ginevra, 7 ott. (askanews) - 'La stagione 2023-2024 da una parte celebra il legame di 100 anni che la mia famiglia ha con la Juventus, e che ...