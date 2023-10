Juventus | Corriere della Sera | Pogba positivo non al testosterone ma all’ormone della giovinezza

Per la 157esima volta,e Torino si sfidano nel Derby della Mole . I bianconeri per rimanere tra le prime, approfittando anche del pareggio dell'Inter , i granata per tornare a vincere (mancano i tre punti da quasi ...Le controanalisi hanno però permesso di distinguere le due sostanze, secondo quando riportato dal 'della Sera'., doping Pogba: positivo al Dhea, cambia la strategia di difesaLe ...

Juventus, il bilancio chiude con -123,7 milioni. Aumento di capitale di 200 milioni Corriere della Sera

Torino, un sorriso per i migranti ancora trattenuti in via Traves: arrivano le maglie della Juve Corriere della Sera

SECONDO TEMPO 9' Lanci lunghi fini a sé stessi. Semplicemente il Toro non sta giocando e soprattutto non sta reagendo. 7' Juve che ora chiude gli spazi, e il Toro non sembra in ...Le controanalisi svolte a Roma presso il laboratorio olimpico dell’Acqua Acetosa, hanno confermato la positività al testosterone di Paul Pogba, emersa già lo scorso 11 settembre a seguito di un ...