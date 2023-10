Juventus | 722 milioni persi in 5 anni | al via l’aumento di capitale | interviene Exor

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 7 ottobre 2023) Laha chiuso il bilancio 2022-2023 con una perdita di 123.7e si appresta a varare un aumento dida 200. È quanto emerso dal consiglio d’amministrazione riunitosi per approvare il progetto di bilancio al 30 giugno 2023. Conti in rosso Il rosso di bilancio è quasi dimezzato rispetto al record di 239della stagione 2021-2022, ma negli ultimi 5i bianconeri hanno perso 722. Il patrimonio netto al 30 giugno 2023 si è ridotto a 42e le prospettive dell’esercizio attuale, senza i proventi della Champions League, rimandano a una perdita consistente. Per questi motivi si è reso necessario un nuovo rafforzamento patrimoniale, il terzo dal 2019, dopo quelli di 300 e 400 ...