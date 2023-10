Juve-Torino LIVE dalle 18

Per la 157esima volta, Juve ntus e Torino si sfidano nel Derby della Mole . I bianconeri per rimanere tra le prime, i granata per tornare a vincere ...

Per la 157esima volta, Juventus esi sfidano nel Derby della Mole . I bianconeri per rimanere tra le prime, i granata per tornare a vincere (mancano i tre punti da quasi un mese): la classifica conta, ma in una partita del ...All'Allianz Stadium, il match valido per l'ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per l'ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024....

Juve-Torino e quel derby per Gatti: tutti i retroscena | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

"Un graditissimo ritorno nel mondo delle partnership bianconere. Ferrari Trento, infatti, torna a essere partner di Juventus, con tante novità rispetto agli anni passati. Eccellenza italiana nel ...Serie A 2023/2024, 8a giornata. Le ultime notizie sulla partita Juventus-Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.