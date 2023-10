Juve - Torino | le pagelle bianconere | Gatti il migliore | Bremer leone

Di Gatti e Milik le reti che decidono la stracittadina TORINO - La Juventus si è aggiudicata il derby della Mole battendo il Torino per 2-0 ...

(Adnkronos) – La Juventus batte il Torino per 2-0 nel derby , match valido per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono ...

“Nel primo tempo ci aspettavamo una partita del genere, loro erano molto aggressivi, non riuscivamo ad andarli a prendere, poi ci siamo messi in un ...

Arkadiusz Milik si è fatto trovare pronto anche a partita in corso. Dopo uno scialbo primo tempo della Juventus contro il Torino, Allegri ha ...

Il derby di Torino valido per l’8ª giornata del campionato si è concluso sul risultato di 2-0 a favore della Juventus. La squadra di Massimiliano ...

Derby della Mole vinto dai bianconeri. La Juventus sale in terza posizione e Allegri raggiunge un record : l’allenatore dei bianconeri ha superato ...

- Lavince il derby contro ilper 2 - 0 e torna a guardare con entusiasmo alla classifica. La stracittadina è decisa dai gol di Gatti al 47' e di Milik al 62'. Ecco i voti ai ...Leggi anche Inter - Bologna 2 - 2, Inzaghi frena2 - 0, Allegri vince derby di oggi: gol di Gatti e Milik

FINALE Juve-Torino 2-0: i gol di Gatti e Milik decidono il Derby della Mole La Gazzetta dello Sport

Juve-Torino 2-0, gol di Gatti e Milik decidono derby: risultato e classifica Adnkronos

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato la sofferta vittoria di Marassi ai microfoni di Sky Sport: Ti era mai capitata una serata del genere "No, è stata una sorpresa.Negli anticipi vittorie di Pioli e Allegri, Inzaghi fermato in casa. Olimpiadi a rischio per l'Italvolley battuta da Cuba ...