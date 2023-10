Juve-Torino e quel derby per Gatti | tutti i retroscena

Alle 18:00 di sabato 7 ottobre Juventus e Torino scenderanno in campo all’Allianz Stadium in occasione del derby dell’ ottava giornata di Serie A ...

Juve-Torino per cercare di restare aggrappati ai piani alti della classifica. Allegri , come noto, dovrà fare a meno di Vlahovic e Chiesa, entrambi ...

L’ex portiere Stefano Sorrentino in esclusiva ai nostri microfoni su Juventus-Torino : “Entrambe le squadre arrivano da momenti non ...

Alle ore 18 in campo in Serie A il derby della Mole tra Juventus e Torino , ecco le probabili formazioni con le scelte di Allegri e Juric Alle ore 18 ...

Oggi alle 18 all'Allianz c'è Juventus -. Elkann assicura: "Il derby Ci sarò. È sempre una ... "Il lavoro che è in atto, la solidità che questo aumento dà, permette alladi progettare un ...Elkann sul derby diL'amministratore delegato della Exor ha espresso il suo pensiero anche sul derby di: " , è molto importante per la Juventus, non avendo partite in Europa quest'anno,...

Juventus-Torino, le probabili formazioni del derby Sky Sport

Juve-Torino, dove vederla in tv Corriere dello Sport

Riconoscimento a Palazzo Lascaris per Torino, ASD Terzo Tempo e Juventus, scudettate nelle rispettive categorie nel torneo riservato ad atleti con disabilità intellettive ...Dal derby contro il Torino fino alle critiche ad Allegri: le parole dell'ex Juve Barzagli a La Gazzetta dello Sport ...