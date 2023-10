Juve-Torino 2-0 LIVE | Milik raddoppia per i bianconeri

(Di sabato 7 ottobre 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll‘Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.2-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 2? Occasione Seck – Arriva palla in area di rigore, da posizione defilata prova il tiro in porta ma viene deviato in calcio d’angolo. 5? Gol annullato Kean – Sbaglia Schuurs, regalando di testa il pallone a Weah. Tocco morbido per Kean che scaglia una sassata sotto la traversa. Massa annulla però per fuorigioco dell’attaccante. 17? Tiro Lazaro – Traversone di Bellanova, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Fuori Miretti e dentro Milik per la Juventus. 46? inizia il secondo tempo! 18.48 Primo tempo che parte ...

Serie A, segui con noi il LIVE del match tra Juventus e Torino, valido per l’ottava giornata di campionato Tra poco in scena il derby della Mole. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Gooooooooooooooooooool, Gatti , il VAR da il vantaggio alla squadra bianconera per mancanza di ...

Per la 157esima volta, Juventus esi sfidano nel Derby della Mole . I bianconeri per rimanere tra le prime, approfittando anche del pareggio dell'Inter , i granata per tornare a vincere (mancano i tre punti da quasi un mese): ...Allegri e Juric, allenatori di(foto Ansa) - Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, che vengono dal pareggio senza gol in trasferta con l'Atalanta, vogliono ...

SECONDO TEMPO 17' C'è la verifica del Var ma non c'è nulla da segnalare. 16' GOL JUVENTUS! Milik. Altra uscita a vuoto di Savic e Milik a porta vuota di testa ...SECONDO TEMPO 15' OCCASIONE JUVENTUS! Cross di Kostic in mezzo, milk la schiaccia a terra, Savic alza in corner in tuffo. 13' Nulla di fatto, riparte la Juve ma Lazaro ferma benissimo ...