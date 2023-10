Juve-Torino 2-0 | Allegri vince derby di oggi | gol di Gatti e Milik

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 7 ottobre 2023) I bianconeri a segno nella ripresa, granata k.o. Lantus batte ilper 2-0 nel, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con i gol di, a segno nella ripresa. Il successo consente alla formazione allenata dadi salire a 17 punti. Ilrimane a quota 9. La, senza gli acciaccati Vlahovic e Chiesa, si presenta con il solo Kean in attacco. La punta riesce ad andare subito a segno, ma il gol al 4? è annullato per fuorigioco. La curva sud bianconera, tornata a tifare ‘sul serio’ dopo un lungo periodo di assenza, spinge lache prova a tenere un ritmo elevato in avvio. Ilsi adegua e non rinuncia a pungere quando c’è ...