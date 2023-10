Juve-Torino 2-0 | Allegri vince derby di oggi | gol di Gatti e Milik

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lantus batte ilper 2-0 nel, match valido per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con i gol di, a segno nella ripresa. Il successo consente alla formazione allenata dadi salire a 17 punti. Ilrimane a quota 9. La, senza gli acciaccati Vlahovic e Chiesa, si presenta con il solo Kean in attacco. La punta riesce ad andare subito a segno, ma il gol al 4' è annullato per fuorigioco. La curva sud bianconera, tornata a tifare 'sul serio' dopo un lungo periodo di assenza, spinge lache prova a tenere un ritmo elevato in avvio. Ilsi adegua e non rinuncia a pungere quando c'è l'opportunità. Al 18' i granata bussano ...

Commenta per primo Arek Milik , attaccante della, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul: 'Gol importantissimo, ci ha portato ad avere più calma. Ci ha dato tempo per rilassarci un po'. Non ero al top della condizione ma la squadra sta ...Commenta per primo Il tecnico delIvan Juric ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus: 'Frustrante è come nato il ... poi se lasi chiude diventa dura. Non mi aspettavo di ...

I bianconeri battono i granata e staccano momentaneamente in classifica la Fiorentina Vince la Juve nel derby di Torino, gara delle ore 18 del sabato di Serie A. I bianconeri vanno subito in gol con… ...Ivan Juric crolla in diretta dopo il ko del suo Torino nel derby contro la Juventus. Una precisa domanda sui tifosi granata fa quasi scoppiare in lacrime il tecnico granata che va via: “Mi dispiace”.