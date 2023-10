Juve | sui social è sempre #AllegriOut | ma lo Stadium è tutto per Max

(Di sabato 7 ottobre 2023) Lavince il derby. Non incanta, ma lo vince. Meritatamente. Anche perché basta davvero pocaper annullare un Toro che non c'è...

Tanto per cominciare un'attenzione particolare la si dedicherà ad Hamza Rafia, il classe 1999 che, dopo la proficua esperienza in...

La Juve ntus è in cima alla classifica, almeno sui social . La società bianconera è la prima in Italia se consideriamo i...

...i tifosisocial dopo la vittoria contro i cugini del Torino: "A meno questa certezza ce l'abbiamo". " Anche questa volta Torino è bianconera", scrive l'ex juventino Claudio Marchisio ., l'...piazzati non abbiamo fatto bene, alla fine si é deciso così e niente, un grande rammarico. ... Normale che poi lasi chiude e diventa ...

Juventus-Torino, Juric: "Male sui calci piazzati. Mi dispiace per i nostri tifosi" Sky Sport

Torino, Juric: 'Mi disturba non vincere i derby. Radonjic Dopo un po ... Calciomercato.com

Brutte notizie per Stefano Pioli: Theo Hernandez salterà per squalifica la sfida con la Juventus, in programma dopo la sosta. Il francese era infatti ...(inviato all’Allianz Stadium) – Ivan Juric in conferenza stampa dopo Juve Torino. COSA NON HA FUNZIONATO – «La squadra ha fatto un ottimo primo tempo, giocando come volevo. Abbiamo concesso poco. Nel ...