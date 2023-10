Juve | Pogba al capolinea | le mosse dei bianconeri

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Paulè arrivato alcon la conferma della positività al doping con le controanalisi: lagli taglia lo stipendio Le controanalisi hanno certificato intanto l’inibizione di Pauldall’attività: niente partite, ovviamente, ma anche niente allenamenti, come già sta avvenendo dalla sospensione cautelare del mese scorso da parte del Tribunale Nazionale Antidoping. E niente stipendio, di conseguenza: al francese sarà assicurato soltanto il minimo sindacale, circa 40mila euro lordi all’anno.rischia fino a quattro anni, che diventerebbero due qualora venisse accertata la non consapevolezza del giocatore al momento dell’assunzione dell’integratore incriminato e che scalerebbero fino a pochi mesi nella remota ipotesi in cui si dimostri come la presenza della sostanza non abbia ...