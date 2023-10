Juve | Milik | «Guardiamo solo a noi stessi e possiamo migliorare»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le parole di Arkadiusz, attaccante della, dopo la vittoria dei bianconeri nel derby della Mole contro il Torino Arkadiuszha parlato ai microfoni Sky Sport dopo la vittoria dellacontro il Torino. Di seguito le sue parole. LE RIVALI – «noi. Non ci concentriamo sulle altre squadre. Facciamo il nostro gioco, vogliamo vincere tutte le partite. Ci concentriamo su noi, è l’unica squadra per arrivare lassù».IL GIOCO – «Secondo mesotto tutti i punti di vista. Oggi abbiamo vinto, segnato due volte e siamo tutti contenti, però a livello di gioco si può fare meglio e giocare meglio soprattutto in fase offensiva. Siamo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 20.00 Statistiche: 17 tiri per la ...

La squadra di Allegri si impone per due reti a zero. Decidono i gol di Federico Gatti e Arkadiusz Milik nella ripresa: bianconeri terzi in classifica

(Adnkronos) – La Juventus batte il Torino per 2-0 nel derby , match valido per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono ...

È finita 2 - 0, con la firma del torinese (ed ex tifoso torinista) Gatti e di. Allegri non ... Il Toro ha mantenuto il possesso palla molto alto nei primi 20', ma anche se ha costretto laa ...Le parole di Massimiliano Allegri al triplice fischio della gara tra Juventus e Torino. Ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese ai microfoni di DAZN. Grazie alle reti siglate da Gatti enel secondo tempo, la Juventus liquida la pratica Torino ed agguanta tre punti importanti per la propria classifica. Vittoria fondamentale per i bianconeri, che sfruttano il mezzo passo falso ...

FINALE Juve-Torino 2-0: i gol di Gatti e Milik decidono il Derby della Mole La Gazzetta dello Sport

Juve-Torino 2-0, gol di Gatti e Milik decidono derby: risultato e classifica Adnkronos

Il derby della Mole numero 157 nel massimo campionato è della Juventus. I bianconeri matano il Toro e si impongono per 2-0, grazie alle reti nella ripresa di Gatti e Milik. Due gol fotocopia… Leggi ...Sono sorpreso delle 100 vittorie in Serie A, sono tante ma non guardo queste statistiche". Sul gioco della Juventus ed il suo ruolo "Dipende con chi gioco in avanti, se gioco con Moise o Dusan il ...