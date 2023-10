Juve | Kean | 'Mai segnato al Torino ma c'è sempre una prima volta'

(Di sabato 7 ottobre 2023) Moisea pochi minuti dal derby ha parlato a DAZN. L'attaccante sarà l'unica punta in campo per i bianconeri, a seguito delle...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Ecco le formazioni ufficiali: JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, ...

Di seguito, le formazioni ufficiali di Juventus - Torino. JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Kean. All. Allegri TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. All. Juric

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Kean. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Hujsen, Milik, Yildiz ...1' Subito un duello aereo tra Weah e Rodriguez: scontro molto duro. Lo statunitense a terra, ma si rialza. CALCIO D'INIZIO ALL'ALLIANZ STADIUM! 17:56 - In campo le due ...