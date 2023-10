Jolanda Renga | chi è il fidanzato Filippo Carrante | “Quando non lo cercavo è arrivato”

(Di sabato 7 ottobre 2023)è legata al: il primo post di coppia risale a marzoi due apparivano insieme in un carosello di immagini pubblicate sulla pagina Instagram., ilLa diciannovenne sarà tra gli ospiti di “Verissimo” in onda dalle 16:30 su Canale 5, dove presenterà il primo romanzo Qualcosa Nel Modo in Cui Si Sbadiglia edito da Electa Young. La primogenita di Ambra Angiolini e Francescoè nata nel gennaio 2004 a Brescia. Attivissima sui social, ha un seguito di oltre 180mila followers a quali si mostra nella routine quotidiana in compagnia dei genitori Ambra e Francesco e del fratello minore Leonardo. Lo ...

L’attrice ha condiviso un dolce post per congratularsi con la figlia , Jolanda Renga , per l’uscita del suo primo libro. L'articolo Ambra Angiolini e ...

Jolanda Renga ha esordito nella narrativa col romanzo “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” e per “Chi” si è presentata la ghiotta occasione di ...

Cosa è successo a Jolanda Renga ? La figlia di Ambra Angiolini e del cantante Francesco Renga è stata insultata via web per via del suo aspetto ...

A 19 anni,, figlia di Ambra Angiolini e Francesco, ha trovato l'amore. Lui è Filippo Carrante , classe 1999 di Como. Secondo le informazioni che si trovano in rete sul conto del giovane, ...Silvia Toffanin accoglie, in libreria con il suo primo romanzo dal titolo " Qualcosa nel modo in cui sbadiglia ". Per la gioia dei tantissimi fan di Terra Amara , la s oap turca in ...

Jolanda Renga presenta il suo primo libro e lo dedica «a tutti quelli che si sentono un po’ sbagliati» Bresciaoggi

Jolanda Renga, l'angelo ha preso il volo: un successo la presentazione del romanzo d'esordio Corriere

A 19 anni, Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha trovato l’amore. Lui è Filippo Carrante, classe 1999 di Como. Secondo le informazioni che si trovano in rete sul conto del ...Jolanda Renga a Verissimo dall’amore al suo primo libro. Jolanda Renga aspira a rivolgersi a quelli che si sentono “fuori posto” attraverso il suo primo libro. L’autrice ha deciso di dedicare la prima ...