John Florio | in arte Shakespeare

(Di sabato 7 ottobre 2023) Che il William Shakspere sepolto a Stratford on Avon sia l’autore delle opere firmate Williamsono in parecchi a dubitarlo, o a non crederlo affatto. Per citarne solo alcuni first appeared on il manifesto.

Sabato 7 ottobre, alle 11 alla Libreria Civico 14, si terrà la presentazione del libro di Pete Maggi 'Shakespeare Reloved'.PETE MAGGI, SHAKESPEARE RELOVED (SOLFERINO, PP. 400, EURO 19,50) Pete Maggi, noto produttore cinematografico, omaggia Shakespeare, di cui è accanito lettore. (ANSA) ...