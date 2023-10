Jannik Sinner qualificato alle Atp Finals di Torino | “Era l’obiettivo principale del 2023”

(Di sabato 7 ottobre 2023) “per le Atpdi? Lo sapevo prima del match che avrei potuto raggiungerle matematicamente oggi e sono molto felice. Andare adella stagione. Sono contento anche perché si gioca in casa. Ora ci sono altri due mesi. Ci penseremo al momento opportuno”.esulta per il traguardo raggiunto, dopo aver superato il secondo turno al Masters 1000 di Shanghai. Il numero quattro del Mondo dunque giocherà per la prima volta le Atpda ‘titolare’ (nel 2021 entrò come riserva al posto dell’infortunato Matteo Berrettini). In merito all’incontro di oggi, contro l’americano Marcos Giron, iniziato con un break concesso all’avversario,si dice soddisfatto ...

L'azzurro out all'esordio. Domani in campo Sinner , Sonego e Arnaldi Lorenzo Musetti eliminato a sorpresa al secondo turno del Masters 1000 Atp di ...

Domani Jannik Sinner tornerà in campo dopo il trionfo nel China Open. A Pechino l’altoatesino ha concluso una sette-giorni fantastica, che gli ha ...

Torna in campo Jannik Sinner dopo i fasti della vittoria a Pechino: l’altoatesino mercoledì scorso è salito al numero 4 del mondo vincendo il titolo ...

Jannik Sinner raggiunge due obiettivi in un colpo solo a Shanghai . Non solo, infatti, batte l’americano Marcos Giron per 7-6(7) 6-2 nel secondo ...

Missione compiuta per Jannik Sinner . L’azzurro, impegnato nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai , ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (7) ...

Atp Tennis Cinquantesima vittoria stagionale per. L'azzurro - all'esordio a Shanghai dopo la vittoria del torneo di Pechino - soffre più del previsto ma ottiene il pass per il secondo turno contro un ottimo Marcos Giron, ostacolo più ...vola a Torino! L'azzurro batte lo statunitense Marcos Giron con lo score di 7 - 6, 6 - 2 in un'ora e 45 minuti all'esordio al Masters 1000 di Shanghai e si qualifica aritmeticamente alle ...

Sinner batte Giron: Jannik qualificato alle Finals Sky Sport

Sinner-Giron oggi all'ATP Shanghai: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Fanpage.it

"Qualificato per le Atp Finals di Torino Lo sapevo prima del match che avrei potuto raggiungerle matematicamente oggi e sono molto felice. Andare a Torino è l'obiettivo principale della stagione, Son ...Esordio vincente per Jannik Sinner al Master 1000 di Shanghai. Il tennista altoatesino, infatti, ha superato in due set lo statunitense Marcus Giron, numero 80 della classifica mondiale, col punteggio ...