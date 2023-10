Italia-Cuba | preolimpico maschile volley | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Questo pomeriggio alle 18.30 l’affrontanella gara valida per la sesta partita della pool A del torneo di qualificazione ai prossimi giochi olimpici. Dopo la sconfitta subito per mano della Germania, gli Azzurri sono riusciti a rialzarsi subito, andando a vincere ieri il match contro l’Iran per 3-0 (25-22, 25-22, 25-23). Partita più complicata del previsto, nonostante il risultato netto, ma in cui gli uomini di De Giorgi sono stati in grado di poter dire la loro e chiudere il discorso nel momento più delicato. Oggi dunque si pensa subito al penultimo match del girone e andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove seguire in...