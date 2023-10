Italia-Cuba in tv | data | orario e diretta streaming preolimpico volley maschile 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Inizia il conto alla rovescia per, partita della Pool A del torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Penultima sfida di questo torneo, che gli azzurri di Fefé De Giorgi devono vincere per tenere vivo il sogno qualificazione. Giannelli e compagni non devono però sottovalutare la formazione caraibica, che vuole provare a strappare punti importanti. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 7 ottobre al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadel torneo di qualificazione per le prossime Olimpiadi di...