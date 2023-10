Israele sotto attacco | l' intervento di Putin Morti e feriti | voci su un bilancio agghiacciante Chi fa festa in strada

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Gaza dichiara guerra a: questa mattina il comandante militare di Hamas, Mohammad Deif, ha annunciato l'inizio di una "operazione militare" contro Tel Aviv, dando il via libera ai miliziani che, dalla Striscia, sono entrati nei territori israeliani mentre una pioggia di missili cadeva sulle città israeliane. Ore 14.26 - Ilsi aggrava Sono almeno 40 israeliani sono stati uccisi, con altre 740 persone ferite a seguito degli attacchi missilistici lanciati suquesta mattina da Hamas. Lo ha riferito il canale di notizie israeliano N12, come riporta Times of Israel. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. I servizi di emergenza israeliani avevano confermato in precedenza di 22e 545. Ore 14.10 - Libano, festeggiamenti per l'di Hamas A ...