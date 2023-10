Israele sotto attacco | l’analisi | “Azione orchestrata da Iran | pericolo blitz da Libano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 7 ottobre 2023) Hamas attacca,reagisce: Morris Mottale, Professore di Politica Internazionale della Franklin University di Lugano, delinea il quadro per l'Adnkronos Un’dall’che ora rischia di degenerare ulteriormente con l’apertura di un fronte trae il. E’ questa la chiave di lettura che Morris Mottale, professore di politica internazionale e sicurezza alla Franklin University di Lugano, dà dell’su larga scala di Hamas contro. “Bisogna riconoscere che gliiani che hanno organizzato l’. E’ nel loro interesse”, spiega Mottale in un’intervista all’Adnkronos, nella quale evidenzia come i politici della Repubblica islamica siano “astuti” e pronti a sacrificare ...