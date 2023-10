"Pilotati sono estremamente precisi" “Quello in Israele è un attacco complesso, premeditato, e ben pianificato , non una classica incursione di ...

La sorpresa per l'attacco, come 50 anni fa; l'offensiva contro ogni normalizzazione dei rapporti fra arabi e israeliani; il ruolo dell'Iran; le ...

... alcuni villaggi, e basi militari, lungo il confine con la Strisciail controllo dei ... ha coltodi sorpresa , come 50 anni fa gli attacchi dei Paesi arabi che diedero inizio alla guerra ...Guerra" Hamas, le notizie di oggi 8 ottobre Via terra, forzando la barriera di separazione e i check point chiusi per le festività ebraiche, dal cielo su parapendii a motore, e dal mare. Un ...

Hamas attacca Israele: 'Siamo in guerra'. Oltre 40 morti e 50 ostaggi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele sotto attacco. Perché proprio ora Sky Tg24

Nuova salva di razzi nella zona centrale di Israele e su Tel Aviv dove sono risuonate a lungo le sirene di allarme. Numerose le esplosioni in cielo per l'intercettamento dei razzi da parte dell'Iron ...Oltre ogni possibile immaginazione, Israele è ferita come non mai mentre Hamas festeggia la morte di centinaia di ebrei e migliaia di feriti. È stato un disastro, le difese del mitico esercito di ...