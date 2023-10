Israele | razzi su Gaza e allarme a Tel Aviv Hamas | «In arrivo un annuncio importante» – Il video

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le sirene dihanno cominciato a suonare nella zona centrale e nel sud difino aoggi, 7 ottobre 2023. Dalla prima mattina la popolazione vede nutriti lanci diverso, parte dei quali sono intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome. L’attacco – riferiscono fonti locali – è iniziato nella prima mattina mentre i bambini si stavano andando a scuola. Sono subito rientrati nelle loro case mentre le strade – secondo le fonti – si stanno svuotando. Ieri decine di migliaia di sostenitori della Jihad islamica si erano raccolti in piazza aper celebrare l’anniversario della fondazione del movimento. Intanto le sirene suonano anche a Tel. Secondo l’esercito alcunisono stati lanciati da ...

L’ex vice capo di stato maggiore dell’IDF Matan Vilai ha detto che Israele si sta trasformando in uno stato razzista e kahanista . Nel frattempo, a ...

Itamar Ben - Gvir , ministro della Sicurezza interna d' Israele , è un razzista . razzista e fascista . Per pratica, cultura, trascorsi. Ma non è il padre ...

Le sirene che avvisavano dell'arrivo dihanno suonato per diversi minuti nel sud e nel centro dinelle prime ore di sabato e il rombo continuo dei lanci si è sentito nella Striscia di Gaza, hanno detto testimoni. I residenti ...la cui autenticità non è stata ancora confermata, che mostrano miliziani palestinesi in volo da Gaza versocon deltaplani. TI POTREBBE INTERESSARE

Atmosfera di guerra a Gaza, lanci di razzi Agenzia ANSA

Israele, lancio di razzi da Gaza: suonano le sirene in diverse città. L'esercito: «Infiltrazione di terroristi ilmessaggero.it

Gerusalemme, 7 ott. (LaPresse/AP) – Il capo militare di Hamas a GAza, Mohammad Deif, ha annunciato l’avvio di una nuova operazione militare contro Hamas. “Abbiamo deciso di dire basta – ha affermato – ...Molti sono stati intercettati dalle batterie Iron Drome. Morta un'anziana. Atteso un annuncio dal capo militare di Hamas ...