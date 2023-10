Israele | Netanyahu | “Siamo in guerra” Richiamati i riservisti Hamas attacca con 5mila razzi

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il premier israeliano, Benyamin, ha avvertito i cittadini: "in, non è solo un'operazione, è proprio una". Sono statiper "rispondere allacon irruenza e un'ampiezza che il nemico non ha conosciuto finora. Il nemico - ha sottolineato- pagherà un prezzo che non ha mai dovuto pagare. Vinceremo" L'articolo proviene da Firenze Post.

Continua a leggere su Tg. La7.it - Si rivolge direttamente ai cittadini israelian i Benjamin Natanyahu : "Siamo in guerra e non è solo ...

... Benjaminall'attacco sferrato oggi 7 ottobre 2023 da Hamas contro. "Cittadini di, siamo in guerra. Non è un'operazione, non è un'escalation, è guerra", ha detto il premier ...Le sirene di allarme anti - missile hanno risuonato in diverse parti del Paese, mentre sono in corso anche combattimenti di terra in almeno sette località di. Il premier israeliano...

Israele in assetto di guerra contro Hamas: «35 ostaggi israeliani vicino Gaza» Il Sole 24 ORE

Hamas attacca Israele: migliaia di razzi, scontri armati e ostaggi nelle città. Almeno 20 morti. Gerusalemme risponde ... Il Fatto Quotidiano

L'esercito ha confermato il lancio di almeno 2'200 razzi da Gaza. ''Sono in corso combattimenti in sette località di Israele'', ha aggiunto l'emittente televisiva pubblica Kan. Il bilancio provvisorio ...(Adnkronos) – Reazione durissima del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu all’attacco sferrato oggi 7 ottobre 2023 da Hamas contro Israele. “Cittadini di Israele, siamo in guerra. Non è un’op ...