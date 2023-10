Israele | l’intelligence sotto accusa per l’attacco di Hamas | “Débâcle | programmato per mesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Un attacco inatteso e micidiale che ha colto alla sprovvista l’intera struttura militare di. Una beffa servitail naso del Mossad, considerata una delle migliori intelligence del mondo, capitolata in un flop clamoroso orchestrato da. Così nello Stato ebraico, non sono pochi i commentatori e gli esperti militari a parlare apertamente di una Pearl Harbor israeliana, o comunque di una riedizione di quanto accadde il 6 ottobre del 1973 – esattamente 50 anni fa – nella guerra di Yom Kippur, quando gli egiziani dal sud e i siriani dal nord irruppero senza preavviso gettando il Paese nel caos per la totale impreparazione delle forze di difesa.si è concentrata per anni a distruggere i tunnel sotterranei che dalla Striscia di Gaza sbucavano oltreconfine, ma questa volta i miliziani sono penetrati da ...