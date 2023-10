Il gruppo terroristico ha attaccato una festa nel Sud di. Lemostrano civili sche scappano, mentre si sentono gli spari degli ......di una 'operazione militare' contro. Miliziani dalla Striscia sono entrati nei territori israeliani, mentre missili venivano lanciati contro le città in un'operazione combinata. Le...

Israele, le immagini dell'attacco di Hamas: lanciati migliaia di razzi dalla Striscia di Gaza Euronews Italiano

Medioriente, militanti di Hamas violano il confine con Israele: le immagini - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Israele sotto attacco. Sono oltre 100 le vittime per l'offensiva di Hamas dalla Striscia sullo Stato ebraico che si è scatenata ...No, non siamo ancora alle immagini della guerra in Ucraina ... “Non è un’escalation, siamo in guerra”, ha detto Benjamin Netanyhau, il capo politico di Israele, uno che non è uso parlare a vanvera. E ...