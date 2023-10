Israele | l’attacco di Hamas avrà conseguenze regionali?

Leggi su formiche

(Di sabato 7 ottobre 2023) “Siamo in guerra”, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non usa mezzi termini e se le dichiarazioni hanno un peso è questo ciò che va seguito con attenzione.orchestrato daha una dimensione senza eguali. Al lancio di razzi, migliaia (di cui molti intercettati dal sistema di difesa Iron Dome), si è abbinata una penetrazione di unità di élite dei miliziani di Gaza. Sono entrati negli edifici, hanno sparato per strada, hanno rapito cittadini israeliani., un Paese estremamente attento alla sicurezza, si è lasciato sorprendere — ci saranno analisi e inchieste per comprendere come e perché. Giuseppe Dentice, head del Mena Desk del CeSI, fa notare che sono mesi e mesi che la situazione sta andando alla deriva, e tutto si inserisce all’interno del contesto internazionale, le tensioni tra il governo e i ...