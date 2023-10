Israele | “Iran dietro attacco Hamas” Oltre 100 morti e 50 ostaggi

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – "I terroristi dihanno dichiarato guerra a", afferma il ministero degli Esteri d'facendo eco al premier Netanyahu e sottolineando comel'di oggi 7 ottobre 2023 vi sia l'e come ci sia "un doppio crimine di guerra", in quanto si spara contro dei civili e si usano "i residenti della Striscia di Gaza come scudi umani". Sono5mila i razzi lanciati sul territorio israeliano dalla Striscia di Gaza con diverse incursioni e scontri armati. Isarebbero 100 per ora, ma il bilancio delle vittime è destinato a salire, mentre i feriti sarebbero al momento 740. Circa 50 israeliani sono tenuti ino dai miliziani dinel kibbutz di Beeri, vicino al confine ...