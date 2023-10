Israele | Hamas attacca | chi è il capo Mohammad Deif | ‘fantasma’ di Gaza

ha dichiarato guerra ad' titola la pagina Instagram Will_Ita lanciando la notizia del massiccio attacco palestinese in(quindi esattamente il contrario di quello che scrive). '...ha scatenato l'inferno lanciando un pesante attacco dalla Striscia di Gaza contro. Tutto è iniziato all'alba con il lancio di almeno cinquemila razzi e l'annuncio dell'operazione ...

Israele, razzi da Gaza: oltre 40 morti e 740 feriti. Hamas pubblica foto di ostaggi. Raid di risposta, Netanya ilmessaggero.it

Hamas attacca Israele, razzi da Gaza e irruzione di militari: le cause del conflitto Sky Tg24

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Grande angoscia per quel che accade in queste ore in Israele. Netta e ferma la nostra condanna per l'attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani, con migliaia ...I mitici e mitizzati servizi di sicurezza non avevano colto per tempo segnali e avvisaglie per quello che sarebbe avvenuto Come mai L'annunciata e dura ...