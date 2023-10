Israele | Hamas attacca | chi è il capo Mohammad Deif | ' fantasma' di Gaza

Un attacco violentissimo, inatteso. Dalle conseguenze incalcolabili, non solo in Medio Oriente. Al lancio di Hamas dei cinquemila razzi dalla ...

"Solidarietà a Israele e profondo cordoglio per le vittime. Viviamo con angoscia queste ore ed esprimiamo la più ferma condanna per questo attacco ...

L'hanno chiamata " Diluvio Al-Aqsa", ed è l'operazione targata Hamas con la quale stamattina Israele si è risvegliata invasa, via terra e via aria, ...

e l'attacco a: le motivazioni dietro l'inizio della guerra Guerra, cosìha superato le barriere: l'attacco con missili, veicoli e moto e la cattura dei soldati

Israele, attacco di Hamas con la Tempesta al-Aqsa. Almeno 40 morti, 740 feriti e 35 ostaggi. 21 località sotto assedio ... la Repubblica

Israele sotto attacco, le ultime notizie | Da Gaza partono migliaia razzi di Hamas, raid di Israele,... Corriere della Sera

Agenzia Roma, 7 ott. “ angoscia per quel che accade in queste ore in Israele. Netta e ferma la nostra condanna per l’attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani, con migliaia di missili e ..."Hamas ha commesso un grave errore questa mattina e ha iniziato una guerra contro lo Stato di Israele - ha detto Gallant nella dichiarazione diffusa dal suo ufficio e riportata dai media israeliani - ...