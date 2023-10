Israele ha il diritto e il dovere di esistere e resistere | ci dice Renzi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Caro direttore, sottoscrivo convintamente l’appello de Il Foglio.ha ile ildie r. L’ho detto da premier alla Knesset e oggi lo ribadisco di fronte al vile attacco terroristico di cui è vittima. Matteo, ex presidente del Consiglio, leader di Italia viva Di seguito, il discorso tenuto da Matteoalla Knesset il 24 luglio 2015 Signor Presidente della Knesset, Signor Primo Ministro, Signor Capo dell’opposizione, Signore e Signori membri della Knesset, Ho provato a lungo vari saluti nella vostra lingua, poi ho pensato che il modo migliore per iniziare fosse darvi il saluto più bello del mondo: shalom, e grazie per questo invito. Con profondo rispetto prendo la parola a nome del Governo italiano davanti a voi, in ...