Israele è in guerra | almeno 100 i morti nell’attacco di Hamas

(Di sabato 7 ottobre 2023) È di oltre 100 israeliani uccisi il bilancio, per il momento ancora parziale, dell’attacco controsferrato all’alba di oggi da. Lo riferiscono i media locali che citano fonti mediche israeliane. Secondo le stessi fonti, i feriti sono arrivati a circa 900. Un portavoce delle forze di difesa israeliane ha confermato al Guardian che civili e soldati israeliani sono tenuti in ostaggio dai miliziani dia Gaza, secondo l’emittente israeliana N12 sarebbero oltre 50. Attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza, 198 le vittime palestinesi Sul fronte palestinese, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della sanità di Gaza, sono198 le vittime e 1.610 i feriti degli attacchi aerei israeliani sulla striscia di Gaza come rappresaglia agli attacchi di. Austin: “Il Pentagono ...

L'esercito israeliano ha richiamato in servizio decine di migliaia di riservisti, dando inizio della " Operazione Spade di ferro " per rispondere ...

"Doppio crimine dicontro i civili" " I terroristi di Hamas hanno dichiarato". Lo afferma il ministero degli Esteri d', sottolineando come dietro vi sia l'Iran e come l'attacco sia "un doppio crimine di", in quanto si spara contro dei civili e ..."Questa non è un'operazione militare, non è un altro round di combattimenti, ma una", ha ... compresa l'Italia e l'Unione Europea, si sono schierate a fianco di, sostenendo che lo stato ...

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Razzi da Gaza su Israele, Netanyahu: "Siamo in guerra". LIVE Sky Tg24

Washington, 7 ott. (Adnkronos) - Le organizzazioni ebraiche di tutto il mondo hanno espresso il loro sostegno e solidarietà allo Stato di Israele in seguito agli attacchi che hanno colpito il Paese du ...Quasi 200 vittime a Gaza dopo la rappresaglia di Israele. Il patriarca latino di Gerusalemme: "Temo si arriverà alla guerra".