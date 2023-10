Israele contro Hamas | le ultime notizie | Da Gaza partono migliaia razzi Netanyahu | «Siamo in guerra»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Lenews sull’attacco della Palestina di sabato 7 ottobre, in diretta. Almeno 50 ostaggi sulla Striscia di

Dopo la tradizionale preghiera del sabato mattina sono in pochi ad aver voglia di commentare. Molti ricordano l’attacco del 9 ottobre del 1982 ...

Con razzi e incursioni di terra dalla Striscia di Gaza: ci sono almeno 70 morti e persone in ostaggio, Israele sta rispondendo con attacchi aerei

I palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza sarebbero 198, afferma in queste ore la BBC. Sono vittime della contro ffensiva israeliana. Questa ...

È iniziato stamattina con il lancio di migliaia di razzi e le violenze nelle città israeliane vicine alla Striscia di Gaza, e non è ancora finito

Si scrive questo articolo alle 17,11 di sabato sette ottobre, quando i morti, in, sono ... Raccontano di uno, uno di questi tecnici che la Rai assolda, che ancora si lamentaun ...... afferma Mohammad Deif, comandante militare di Hamas in una dichiarazione in cui ha rivendicato l'attacco e dichiarato l'inizio di una "operazione militare". L'obiettivo dell'...

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - La White Tower di Gaza crolla in pochi secondi - La White Tower di Gaza crolla in pochi secondi RaiNews

Gli attacchi di Hamas contro Israele Il Post

Come è potuto succedere che i Servizi più estesi, finanziati e (auto)celebrati dell’intero Medio Oriente si siano addormentati mentre Hamas sferrava sotto il ...(Adnkronos) – “I terroristi di Hamas hanno dichiarato guerra a Israele”, afferma il ministero degli Esteri d’Israele facendo eco al premier Netanyahu e sottolineando come dietro l’attacco di oggi 7 ot ...