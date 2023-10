Israele avvia l’operazione «Swords of Iron» | attacchi contro obiettivi di Hamas nella Striscia La denuncia da Gaza | «Oltre 160 morti»

Leggi su open.online

(Di sabato 7 ottobre 2023) Secondo il ministero della Salute disarebbero 161 ied i feriti 931, dallaffensiva israeliana. Questa mattina, diversi razzi sono stati lanciati dall’enclave palestinese vicino a, e alcuni miliziani palestinesi armati provenienti dasi sono infiltrati in territorio israeliano. In seguito ai fatti, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno lanciato“Spade di ferro” (ofdi. Quella che, secondo quanto dichiarato da IDF su Twitter, è «un’operazione su larga scala per difendere i civili israeliani dall’attacco combinato lanciato questa mattina...