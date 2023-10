Israele avvia l’operazione «Swords of Iron» | attacchi contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza

(Di sabato 7 ottobre 2023) Questa mattina, diversi razzi sono stati lanciati dall’enclave palestinese vicino a, e alcuni miliziani palestinesi armati provenienti dasi sono infiltrati in territorio israeliano. In seguito ai fatti, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno lanciato“Spade di ferro” (ofdi. Quella che, secondo quanto dichiarato da IDF su Twitter, sarà «un’operazione su larga scala per difendere i civili israeliani dall’attacco combinato lanciato questa mattinada». Decine di aerei da combattimento dell’aeronautica israeliana, scrive l’agenzia NOVA, stanno ora attaccando ...

in risposta l'operazione 'Iron Swords' ('Spade di Ferro'), con raid dell'aviazione. Secondo il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, l'esercito contrasta l"infiltrazione di terroristi di ...ha richiamato i riservisti e parlato di atto di guerra. Altri video mostrano gli scontri. In città sarebbe stata attaccata anche una sinagoga.

(Adnkronos) – Israele sotto attacco. La pioggia di razzi, circa 5000, da Gaza su Israele apre la giornata di oggi, 7 ottobre. Poi le incursioni dei commando di Hamas in territorio israeliano, i raid c ...“Il governo italiano – si legge in una nota di Palazzo Chigi – segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro ...