Israele | a P Chigi vertice Meloni con ministri e servizi

(Di sabato 7 ottobre 2023) Si è svolta oggi una riunione presieduta dal presidente del Consiglio dei, Giorgia, sulla drammatica situazione in corso in, che è stato oggetto di un attacco militare e ...

Si è svolta oggi una riunione presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sulla drammatica situazione in corso in, che è stato oggetto di un attacco militare e terroristico.... a ridosso della Linea Blu di demarcazione tra Libano e. 07 ott 16:25 A Palazzovertice Meloni con ministri e servizi Riunione a Palazzo, presieduta da Giorgia Meloni, sulla ...

Israele, nota di Palazzo Chigi | www.governo.it Governo

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati ... RaiNews

Rom, 7 ott. (Adnkronos) - "Si è svolta oggi una riunione presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sulla drammatica situazione in corso in Israele, che è stato oggetto di u ...Dopo l'attacco di Hamas in Israele innalzata anche in Italia la vigilanza su obiettivi sensibili israeliani in Italia. (ANSA) ...