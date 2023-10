Israele | 5mila razzi lanciati verso il sud e il centro del Paese | Hamas rivendica | cominciata l' operazione Alluvione al - Aqsa | Tel

(Di sabato 7 ottobre 2023) 07 ott 10:09 Medioriente, Farnesina: monitoriamo situazione, italiani siano prudenti 'La Farnesina, in stretto raccordo con l'ambasciata ine il consolato a Gerusalemme, continua a monitorare ...

Venerdì decine di migliaia di sostenitori della Jihad islamica si erano raccolti in piazza a Gaza per celebrare l'anniversario della fondazione del ...

L’operazione militare non ha precedenti. Il premier Benyamin Netanyahu convoca un incontro con i responsabili della sicurezza

L’operazione militare non ha precedenti. Il premier Benyamin Netanyahu convoca un incontro con i responsabili della sicurezza

07 ott 07:40 Esercitodichiara 'stato di allerta di guerra' L'esercito israeliano ha dichiarato 'lo stato di allerta di guerra'. Lo ha scritto il portavoce militare, ricordando che 'l'...Il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza versoè iniziato verso le 6.30 del mattino e ... Secondo Hamas i razzi lanciati in questa prima fase sono stati. Israelis across the countryon ...

Israele dichiara stato di allerta di guerra. Hamas: «Lanciati 5mila razzi» Il Sole 24 ORE

Israele sotto attacco, 5mila razzi lanciati dalla Striscia di Gaza: morti ... Il Tirreno

Israele ha risposto al fuoco, segnalando “l’infiltrazione di terroristi nel nostro territorio”, ma non è ancora chiaro quanti siano i palestinesi entrati nei confini israealiani ...(ANSA) - ROMA, 07 OTT - L'istituto geosismico americano (Usgs) ha segnalato un terremoto di magnitudo 6.2 nell'ovest dell'Afghanistan, a 55 km a nord-est di Zindah Jan. La scossa principale, scrive l ...