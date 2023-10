Israele | 100 morti e 50 ostaggi per l’attacco di Hamas Raid su Gaza | 200 vittime e oltre 1600 feriti

’ Israele è in guerra’, dice Netanyahu, il premier di un Paese sotto attacco da Hamas dalle prime ore del giorno. Incursioni via terra sfondando il ...

L'esercito israeliano ha richiamato in servizio decine di migliaia di riservisti, dando inizio della " Operazione Spade di ferro " per rispondere ...

Abu Mazen: 'ha distrutto il processo di pace'. Vertice di Meloni con i ministri e i servizi, innalzata la vigilanza su obiettivi israeliani in ItaliaI morti sarebberoper ora, ma il bilancio delle vittime è destinato a salire, mentre i feriti sarebbero al momento 740. 'Cittadini di, siamo in guerra. Non è un'operazione, non è un'...

Al comando del movimento ci sono vertici politici e militari. Il fronte politico governa Gaza da quando nel 2006 Hamas ha trionfato nelle elezioni legislative (dal 2006 non ci sono più state tornate ...L'attacco di Hamas dalla Striscia di Gaza, contro Israele, avrebbe già provocato oltre 100 morti. Mentre da Gaza, fonti palestinesi, parlano di circa 200 morti e oltre 1600 feriti. Sarebbero invece 50 ...