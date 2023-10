Isola | famosa ex naufraga in attesa del suo primo figlio? Le foto che sembrano confermare la gravidanza

Leggi su isaechia

(Di sabato 7 ottobre 2023) Sarebbe in dolcedel suobebè unaexde L’dei Famosi. Stiamo parlando di Romina Carrisi, nota al pubblico per essere l’ultimogenita di quella che è stata per decenni la coppia più amata e seguita d’Italia: Al Bano e Romina Power. La trentaseienne è legata da un anno e mezzo al regista Rai Stefano Rastelli, di circa 17 anni più grande. La coppia si era conosciuta all’interno del programma Oggi è un altro giorno, dove l’ex concorrente de L’era una degli ospiti fissi. La notizia dellaha iniziato a fare il giro del web nei giorni scorsi, dopo alcuni scatti che ritraevano la donna con un pancino più arrotondato del solito. L'articolo proviene da Isa e Chia.