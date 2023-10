(Di sabato 7 ottobre 2023) L'attivistaiana Narges, che ha ottenuto ilper lamentre era detenuta in, "è esplosa di gioia" e "ha" questa vittoria in compagnia delle sue compagne ...

Narges Mohammadi è un’attivista e avvocatessa di origini iraniane. Si è battuta da sempre per i diritti delle donne nel suo Paese e per questo di ...

L'attivista iraniana Narges Mohammadi, che ha ottenuto ilNobel per la pace mentre era detenuta in, "è esplosa di gioia" e "ha festeggiato" questa vittoria in compagnia delle sue compagne di prigionia "nella loro cella". Lo ha riferito oggi la ...... orgoglioso di tua madre, orgoglioso della tua famiglia", "Onestamente penso che ilNobel ... la sua lotta per continuare ad aiutare le persone, ad aiutare le donne in, cercando di aiutare ...

L'attivista iraniana Narges Mohammadi, che ha ottenuto il Premio Nobel per la pace mentre era detenuta in Iran, "è esplosa di gioia" e "ha festeggiato" questa vittoria in compagnia delle sue compagne ...Riconoscimento per la sua 'coraggiosa lotta' contro l'oppressione delle donne e la promozione dei diritti umani in Iran. Il comitato: 'Arrestata 13 volte, condannata 5 volte a 31 anni di carcere e 154 ...