iPhone Perfetti | ma Falsi Occhio alle Truffe

(Di sabato 7 ottobre 2023) Pescara - Nel pomeriggio di ieri, una donna rumena di 32 anni è stata denunciata dalla squadra Volante per il tentativo di commercializzare telefoni cellulari contraffatti. L'incidente è avvenuto verso le 17, durante un normale pattugliamento, quando gli agenti della Volante hanno ricevuto una segnalazione riguardo a una donna che stava cercando di vendere un telefono cellulare di una nota marca a un giovane, proponendo un prezzo notevolmente al di sotto del valore di mercato, appena 800 euro. La donna è stata prontamente localizzata e fermata dagli agenti, giunti rapidamente sul luogo dell'incidente. Dai dati presenti nel sistema di polizia è emerso che la donna aveva già numerosi precedenti penali. Gli agenti hanno condotto una perquisizione più accurata, scoprendo che la donna aveva in suo possesso due telefoni cellulari, ancora confezionati e dotati di auricolari wireless, tutti ...

Apple è famosa per il suo meticoloso processo di controllo qualità e per il suo impegno nel rilasciare prodotti quasi. Tuttavia, con l'iPhone 15 sembra che ci siano stati alcuni intoppi

La presenza della Dynamic Island nel display e la nuova camera principale a 48 megapixel, eccellente anche per i ritratti, accorciano le distanze con la versione Pro. Apple iPhone 15 è l'ultima versione degli smartphone con sistema operativo iOS dell'azienda di Cupertino