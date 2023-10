Iolanda Apostolico? Il Pd dimentica di quando mise alla gogna un magistrato

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Per l'Anm è sbagliato chiedere conto di ciò che fanno i magistrati fuori dalle aule dei tribunali. Lo «screening» della loro vita privata, per usare le parole del presidente Giuseppe Santalucia, fa venire meno la necessaria «serenità», precondizione per l'autonomia della magistratura. Tradotto: la Lega non deve chiedere le dimissioni di, la giudice di Catania che non ha trattenuto tre migranti nel Centro per i rimpatri di Pozzallo, ritenendo le regole varate dal governo in contrasto con la normativa europea. Poco importa se nel 2018 partecipò ad una manifestazione in cui si gridava «poliziotti assassini» e in passato condivideva petizioni per sfiduciare l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Per la sinistra, Pd in testa,non si deve dimettere. Deve restare al suo posto. Eppure, cinque ...