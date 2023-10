Inzaghi | «Punti sanguinosi persi che non mi stanno bene»

(Di sabato 7 ottobre 2023)a Dazn dopo Inter-Bologna 2-2 «È normale che sono arrabbiato come sono arrabbiati tutti i giocatori. È la seconda volta che andiamo in vantaggio e non vinciamo la partita, Col Sassuolo abbiamo perso. Abbiamo commesso disattenzioni che non dobbiamo commettere. Nel primo tempo abbiamo fatto gol e abbiamo creato altre occasioni, nel secondo tempo dopo il 2-2 è stato un monologo ma non possiamo commettere disattenzioni» Come l’anno passato, alternanza di risultati.: «Non direi. Abbiamo giocato otto partite, vinte sei, una persa e una pareggiata. Sono arrabbiato per oggi, dopo il 2-0 per quello che avevamo prodotto. Non accetto questo pareggio, dobbiamo lavorare sempre di più». «Non dovevamo riaprire la partita, il rigore del 2-1 ha dato energia al Bologna, potevamo coprire il meglio il campo, tenere meglio le posizioni. Ne parleremo dopo le ...

l’Inter di Simone Inzaghi viaggia con 6 punti in più in classifica rispetto allo scorso anno, quando a questo punto della stagione,...

La squadra allenata dasale a 19ed è sola al comando in attesa che scenda in campo il Milan Inter e Bologna pareggiano 2 - 2 nel match in calendario per l'ottava giornata della Serie A 2023 - 2024. I ...... col passare nei minuti subentrano stanchezza e nervosismo per gli uomini di. Al 73' ...e propositivo mentre dall'altra parte l'Inter paga le fatiche Champions e butta al vento dueda ...

Inzaghi si gode i tre punti: "Noi strepitosi nella ripresa, potevamo essere più fortunati..." La Gazzetta dello Sport

Inter-Benfica, Inzaghi: "Grandissima partita, risposta da vicecampioni d'Europa" Sky Sport

I nerazzurri, avanti 2-0 dopo meno di un quarto d’ora, si fanno raggiungere dai rossoblu. La squadra allenata da Inzaghi sale a 19 punti ed è sola al comando in attesa che scenda in campo il Milan, ...Inter pronta a riportare a casa un attaccante per dare un'alternativa in più a Simone Inzaghi per il reparto avanzato ...