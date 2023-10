Inzaghi | «Non accetto questo pari | sono arrabbiato! Mai riaprirla»

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)ha parlato su Dazn dopo Inter-Bologna, match terminato 2-2. I nerazzurri sifatti rimontare, il commento del tecnico nerazzurro ARRABBIATO ?non accetta il: «arrabbiato come lotutti i giocatori. Seconda volta in vantaggio che non vinciamo una partita su disattenzioni che non dobbiamo commettere. Prestazione: nel primo tempo potevamo fare più gol, nella ripresa dopo il gol è stato un monologo. Ma mettiamo imprecisioni in ottime partite,non va bene. Dopo otto partite chiaramente un’altra classifica e un’altra marcia rispetto all’anno scorso,arrabbiato per oggi edifficilmentepareggio. Serve una concentrazione sempre alta, non dovevamo far riaprire il ...