Inzaghi | «Inter | due punti sanguinosi Arbitro? Non è colpa sua»

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)parla anche in sala stampa dopo il brutto 2-2 di-Bologna di oggi. Questa la sua conferenza a margine del pareggio facendosi rimontare due gol di vantaggio arrivati entro il 13?. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di-Bologna. Può spiegare a livello tecnico l’errore del 2-2? Una disattenzione grave. È andato male un contrasto, poi Acerbi doveva fare altro ma abbiamo sbagliato tutti. Dispiace perché è una disattenzione grave. Sul 2-0 al 15’ completamente la partita in mano: non dovevamo creare il 2-1 per poi rimetterli in gara. C’è stato nervosismo alla fine. Non mi va di parlare dell’. C’era nervosismo per il calcio d’angolo, ma non èdell’se abbiamo fatto 2-2. ...