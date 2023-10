Inzaghi copia e incolla | l’Inter anti Bologna quella col Benfica ? CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)va sul sicuro e contro ilè intenzionato a schierare per intero la stessa Inter che ha battuto ilin Champions Leaguesi prepara alla sfida contro il, l’ultima prima della sosta per le nazionali. Simoneva sul sicuro e a San Siro, oggi alle 15, dovrebbe schierare lo stesso undici che ha battuto martedì sera ilin Champions League. I cambi possono aspettare. Dopo Empoli,va a caccia di un secondo post Champions League positivo e vincente. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per andare alla pausa da primi in classifica mettendo anche pressione sul Milan, stasera ospite a Marassi sul campo del Genoa. In ...