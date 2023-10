Inter | l'ex Ventola | 'I nerazzurri mi hanno scioccato | sono da prima fascia in Champions'

Nicola Ventola , ex giocatore, ha parlato a Radio Serie A della lotta scudetto nel massimo campionato italiano in questa stagione Nicola Ventola , ...

Nicola Ventola , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle favorite per lo Scudetto, citando anche il Milan

Nicola Ventola , ex attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Bobo Tv in merito all’inizio di stagione del club nerazzurro Nicola ...

Nicola, ex attaccante dell', ha parlato ai microfoni della Bobo Tv in merito all'inizio di stagione del club nerazzurro Nicola, ex attaccante dell', ha parlato ai microfoni della ......contro l'. Antonio Cassano (LaPresse) - Calciomercato. ItAd oggi l'ex fantasista lo vediamo protagonista di un programma, in onda su Twitch, insieme ai compagni di viaggio Adani, Vieri e

Ventola sbalordito: "Scioccato dai ritmi di questa Inter" numero-diez.com

L'ex Ventola: "Scioccato dai ritmi dell'Inter, ormai è una squadra di prima fascia in Champions" TUTTO mercato WEB

6' - Bovo cancella sul nascere la ripartenza di Lemina. Rimessa con le mani per la Samp. 6' - La Samp pulisce l'area, ma la palla viene intercettata da Cocchi. Si ricomincia ...1' - Inter in tenuta bianca da trasferta, Samp nel classico completo blucerchiato. 13.00 - Fischio d'inizio a Bogliasco, comincia in questo momento Samp-Inter ...