Inter | Inzaghi | 'Faccio fatica ad accettare il pareggio | perdiamo punti sanguinosi'

Come col Sassuolo, L’Inter va in vantaggio ma si butta via. Questa volta, almeno, arriva un pari (2-2) casalingo col Bologna che se la...

Inter pronta a riportare a casa un attaccante per dare un’alternativa in più a Simone Inzaghi per il reparto avanzato. Con la sosta per le partite ...

La squadra allenata dasale a 19 punti ed è sola al comando in attesa che scenda in campo il Milane Bologna pareggiano 2 - 2 nel match in calendario per l'ottava giornata della Serie A 2023 - 2024. I ...A San Siro il Bologna rimonta l': finisce 2 - 2. Nella squadra dii migliori sono Sommer e Acerbi, poi si salvano solo Dumfries, Dimarco e Lautaro, che merita 6. Bastoni da 5. L'MVP è Zirkzee, bene anche Beukema e ...

Luna park Inter, Inzaghi si gode la fabbrica del gol e attende altri iscritti fcinter1908

L'Inter butta via 2 punti pareggiando in casa contro il Bologna ... Poi, il buio: i nerazzurri smettono di giocare e gli ospiti trovano il meritato pareggio. A quel punto Inzaghi prova a vincere con i ...Si conclude con un pareggio casalingo il secondo mini-ciclo dell'Inter prima della seconda sosta per le nazionali. Nonostante il vantaggio di 2-0, i nerazzurri si sono fatti rimontare dal Bologna. Al ...